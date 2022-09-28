Холдинг Techiia співпрацював із забороненим в Україні російським букмекером 1xBet під час війни, - ЗМІ

Один із бізнесів українського ІТ-холдингу Techiia WePlay Esports під час війни продовжував працювати з росіянами 1xBet, у яких КРАІЛ нещодавно відібрала ліцензію на роботу в Україні.

Буквально нещодавно Weplay Esports не приховував своїх зв’язків із 1xBet, яких підозрюють у роботі на спецслужби Росії, і анонсував онлайн сезони за Counter Strike: Go.

Про це свідчать результати пошуку у Google, пишуть Українські новини.

Ще одне підтвердження.

Станом на 26 вересня у 1xBet вже поспішили прибрати зі свого сайту всі згадки про трансляції від Techiia. Однак url публікацій залишилися незмінними — там прямо згадується організатор трансляції — WePlay Esports, який у 2021 році назвав угоду з 1xBet "партнерством лідерів", але з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну не зробив жодних кроків для того, щоб її анулювати.

Раніше український Forbes опублікував розслідування, в якому намагався з’ясувати, звідки співвласник Techiia Олег Крот взяв 60 мільйонів доларів, які він нібито витратив на допомогу ЗСУ. У ході розслідування з’ясувалося, що російський букмекер 1xBet планував працювати в Україні через юрособу ТОВ "Твоя беттінгова компанія", яка пов’язана із засновниками Techiia.

Після розслідування Forbes Олег Крот в інтерв’ю Dev.ua заперечував свій зв’язок з 1xBet, але заявив, що ринок азартних ігор в Україні потрібно реформувати, що може говорити про його зацікавленість у цьому бізнесі.