Російських мобілізованих одразу кидають на передову, - ISW
Про це повідомили у зведенні Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.
За даними аналітиків, російські сили спрямовують мобілізованих солдатів Західного військового округу на лінію фронту в Херсоні та Харківській області без попередньої підготовки. Поповнюється ненавченими мобілізованими й частина 147-го артилерійського полку 2-ї мотострілецької дивізії. Вона дислокується на Херсонщині.
Після одного дня навчання перекинули на передову на Донбасі мобілізованих бійців 237-го танкового полку 3-ї мотострілецької дивізії Західного військового округу, які дислокувалися у Валуйках Бєлгородської області.
Інститут констатує, що мобілізовані росіяни після одного чи двох днів підготовки навряд чи зможуть суттєво зміцнити російські позиції, які постраждали від українських контрнаступів на півдні та сході.