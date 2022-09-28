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Російських мобілізованих одразу кидають на передову, - ISW

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Російських мобілізованих одразу кидають на передову, - ISW
Російських резервістів, які були призвані за мобілізацією, одразу кидають на передову до Херсону та на Донбас.

Про це повідомили у зведенні Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

За даними аналітиків, російські сили спрямовують мобілізованих солдатів Західного військового округу на лінію фронту в Херсоні та Харківській області без попередньої підготовки. Поповнюється ненавченими мобілізованими й частина 147-го артилерійського полку 2-ї мотострілецької дивізії. Вона дислокується на Херсонщині. 

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Після одного дня навчання перекинули на передову на Донбасі мобілізованих бійців 237-го танкового полку 3-ї мотострілецької дивізії Західного військового округу, які дислокувалися у Валуйках Бєлгородської області.

Інститут констатує, що мобілізовані росіяни після одного чи двох днів підготовки навряд чи зможуть суттєво зміцнити російські позиції, які постраждали від українських контрнаступів на півдні та сході.

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Топ коментарі

  • Aleksiey Ykropovich
    Як й в усі віка Московити воюють м'ясом..... але ідіоти не зрозуміли що 21е століття за вікном й м'ясом вже перемогти не вийде.
  • Джон Сноу a2bba6b8
    Менше бравурності... не всіх кидають "мясом", значна частина йде на заміну у військових частинах кадрових по росії (вигрібають усіх), для формування нових проф. резервів. Це проблема для ЗСУ - потрібно більше ресурсів незабаром. А значить треба і перед Заходом знову ставити питання збільшення воєнної допомоги і прискорення...
  • Hanka Panyanka
    думаю, що ви праві, не можна недооцінювати ворога, людського ресурсу в них просто безмежна кількість, дурних та покірних... вони будуть вмирати як барани, а ми будемо з цього глузувати, а в цей час будуть навчатися інші, вже серйозніше і це буде друга хвиля, потім третя і далі...
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