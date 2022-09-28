Окупанти на Херсонщині намагаються втекти додому, - ОК "Південь"

Російські окупаційні війська на південному напрямку зазнають невдач під час своїх спроб наступу, їхні військові деморалізовані та шукають способів здатися в полон.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк.

"На Херсонщині ситуація навколо лінії фронту досить напружена, але контроль залишається за Силами оборони України. Минулої доби окупанти намагалися прорвати танковим взводом нашу оборону, але їх зупиняє навіть вибух протитанкової міни - підірвався один танк, два інших розвернулися і ретирувалися", - зазначила вона.

Диверсійні групи росіян також зазнають невдач.

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"Диверсійна група, яка намагалася вночі випробувати прохід в наш тил, також зазнала невдачі. Вогневе ураження - і вони повертаються на свої позиції", - зазначила речниця ОК.

Гуменюк нагадала, що росіяни облаштовували свої позиції досить давно й укріплювали, зокрема, за допомогою, залізобетонних конструкцій.

"Тому на такій відкритій місцевості, як Херсонщина, досить складно їх вибивати з цих позицій. Але є інформація про те, що вони час від часу самі складають зброю і залишають свої позиції, або, переодягнувшись в цивільне, намагаються повернутися додому в будь-якому напрямку, питаючи місцеве населення", - зауважила Наталія Гуменюк.

Також окупанти активно користуються чат-ботом "Хочу жити" й телефонною "гарячою лінією", на яку можна звернутися для здачі в полон.

"Проходять багатошарову перевірку і переходять в обмінний фонд, стають під егіду міжнародного гуманітарного права", - розповіла речниця.

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