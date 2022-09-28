Новини • Мобілізація в РФ

П’ятьох ухилянтів у Москві знайшли за допомогою системи розпізнавання облич

5 25111
П’ятьох ухилянтів у Москві знайшли за допомогою системи розпізнавання облич
Чотирьох чоловіків доставили до військкоматів чи відділів поліції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Telegram-канал "Shot".

Так, п'ятьох ймовірних ухилянтів від мобілізації вирахували напередодні в Москві за системою розпізнавання облич - камери помітили їх у різних районах міста: двох на Красноярській вулиці, по одному - біля Білоруського вокзалу, Гольяново та Відрадного.

За даними Telegram-каналу, чотирьох доставили до військкоматів чи відділів поліції для подальшого з'ясування обставин. П'ятого шукають.

Також читайте: Російських мобілізованих одразу кидають на передову, - ISW

Топ коментарі

  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    ****** не хотят уРодину от НАТы защищать?
  • Яр Холодний
    То ця ***** передерла свій пост семирічної давнини - коли сіяли паніку між українцями (в Росії немає "нацгвардії" бо нема єдиної "нації") Взагалі-то у кацапів звичка така - звинувачувать свого опонента в тому протиправному, що збираються робить, або вже роблять самі!
  • Oleh Stavynoha
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини