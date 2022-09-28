П’ятьох ухилянтів у Москві знайшли за допомогою системи розпізнавання облич

Чотирьох чоловіків доставили до військкоматів чи відділів поліції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Telegram-канал "Shot".

Так, п'ятьох ймовірних ухилянтів від мобілізації вирахували напередодні в Москві за системою розпізнавання облич - камери помітили їх у різних районах міста: двох на Красноярській вулиці, по одному - біля Білоруського вокзалу, Гольяново та Відрадного.

За даними Telegram-каналу, чотирьох доставили до військкоматів чи відділів поліції для подальшого з'ясування обставин. П'ятого шукають.

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