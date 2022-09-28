Окрім браку особового складу, армія РФ стикається з відсутністю навчання і необхідного екіпірування, - директор ЦРУ Бернс
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це розповів директор ЦРУ Вільям Бернс.
"Навіть якщо він [Путін] зможе мобілізувати 300 000 солдатів, це не означає, що він зможе кинути людей як гарматне м'ясо на фронт, багато з яких не будуть добре навчені, багато з яких не матимуть потрібного спорядження, необхідної їм матеріально-технічної підтримки. Його армія має безліч проблем, і чоловіча сила - це лише одна з них", - заявив Бернс.
Директор ЦРУ окремо прокоментував ядерні погрози Путіна. За його словами, "зараз дуже важко сказати", чи блефує президент Росії. Проте американська розвідувальна спільнота не виявила "будь-яких практичних доказів" підготовки до використання ядерної зброї.
"Що нам потрібно зробити, так це поставитися до цього дуже серйозно, стежити за ознаками реальних приготувань", - додав Бернс.