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Окрім браку особового складу, армія РФ стикається з відсутністю навчання і необхідного екіпірування, - директор ЦРУ Бернс

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Окрім браку особового складу, армія РФ стикається з відсутністю навчання і необхідного екіпірування, - директор ЦРУ Бернс
Навіть якщо в Росії мобілізують 300 тисяч осіб, кинути їх усіх на фронт як гарматне м’яса не вийде. При цьому брак особового складу - це лише одна з проблем. Є ще відсутність навчання і необхідної екіпіровки.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це розповів директор ЦРУ Вільям Бернс.

"Навіть якщо він [Путін] зможе мобілізувати 300 000 солдатів, це не означає, що він зможе кинути людей як гарматне м'ясо на фронт, багато з яких не будуть добре навчені, багато з яких не матимуть потрібного спорядження, необхідної їм матеріально-технічної підтримки. Його армія має безліч проблем, і чоловіча сила - це лише одна з них", - заявив Бернс.

Директор ЦРУ окремо прокоментував ядерні погрози Путіна. За його словами, "зараз дуже важко сказати", чи блефує президент Росії. Проте американська розвідувальна спільнота не виявила "будь-яких практичних доказів" підготовки до використання ядерної зброї.

"Що нам потрібно зробити, так це поставитися до цього дуже серйозно, стежити за ознаками реальних приготувань", - додав Бернс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Результати вторгнення РФ в Україну важко розглядати інакше, ніж провал, - директор ЦРУ Бернс

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Топ коментарі

  • Дмитрий Величко f50a5c94
    да і со щамі якась проблема, вадою, аружєєм, ...і ваабщє с правітельтвам
  • аспм мпри
  • 1sarmat
    Нічого, баби нарожають. Приїдуть від казахів і грузинів і нових рузьких ще нарожають
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