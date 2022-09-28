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Деокупація Грузії, після подій в Україні, стає більш реальною, - голова парламенту Грузії Папуашвілі

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Деокупація Грузії, після подій в Україні, стає більш реальною, - голова парламенту Грузії Папуашвілі
Після подій в Україні, західні політики більш "тверезо" сприймають погрози Росії.

Про це заявив голова парламенту Грузії Шалва Папуашвілі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на  "Новости-Грузия"

"Зараз багато іноземних політиків з жалем говорять про те, про що грузинський народ говорив роками - про ризики, які створює Росія з точки зору світової безпеки й особливо регіональної безпеки. У це не вірили, поки ризик не наблизився до кордонів Європи. Добре, що зараз це сприймають з іншої перспективи", - зазначив Папуашлвілі.

Одна з головиних задач нинішньої грузинської влади - покласти край російській окупації грузинських земель.  

"Це політика, яку "Грузинська мрія" провадить останні 10 років, і саме це забезпечує мир у нашій країні", - додав голова парламенту. 

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Топ коментарі

  • сережка че
    Чо?Как вы собрались деокупировать если вы столько кацапов к себе пустили и продолжаете пускать?
  • otosh
    Скоро вашу всю територію поглине параша, бо ви ніх не робите для деокупаціїї. Скоріше навпаки. Побільше кацапів пускайте і буде вам щастя, деокупанти хєрові.
  • Evgen Karpenko
    Після того,як Грузія пустить до себе ще сто тисяч кацапів, там вже можно буде проводити "референдум" про приєднання до расіі...
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