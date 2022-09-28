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Полонені окупанти зможуть дзвонити додому раз на кілька днів, - Мін’юст

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Полонені окупанти зможуть дзвонити додому раз на кілька днів, - Мін’юст
Кожен російський військовополонений може спілкуватися з рідними телефоном раз на кілька днів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства юстиції.

"Згідно з Женевськими конвенціями, військовополонені повинні мати можливість спілкуватися з рідними та близькими. Під час Першої та Другої світових воєн цю можливість забезпечувала пошта, зараз крім неї військовополонені можуть скористатися послугами IP-телефонії. Це важливий крок у напрямку дотримання прав військовополонених згідно з нормами Женевських конвенцій. Полоненим важливо підтримувати зв’язок з родинами, щоби уникнути депресій та навіть суїцидів", - йдеться в повідомленні.

В Мін'юсті зазначили, що кожен російський військовополонений зможе дзвонити додому раз на кілька днів. Тривалість однієї розмови - до 15 хвилин. Розмови будуть записані та зберігатимуться на сервері. Забезпеченням та організацією проєкту займається Міністерство юстиції України.

Також в міністерстві нагадали, що 11 серпня 2021 року Кабмін схвалив постанову, яка надає можливість користуватися ІP-телефонією в місцях ув’язнення.

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    а не хотят ли пленные оккупанты поработать на разборе завалов и эксгумации убитых и замученных?
    ибо все это плоды их руцкогомира и они должны узнать, вдыхнуть, увидеть результаты своей работы... а уж потом пусть 15 мин позвонят в говень...
  • Tohellandback
    может им ещё и и одеялко поправить и сказку на ночь почитать?
  • Small Jerboa
    А може краще було би:
    Стільки, скільки можуть дзвонити полонені азовці?!
    Дзвінок на дзвінок обмінювати?!
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