Чотири судна з українською агропродукцією вийшли з портів Великої Одеси, - Мінінфраструктури України

28 вересня з портів "Чорноморськ" та "Південний" вийшли 4 судна. На їх борту 115 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook Міністерства інфраструктури України.

"Серед них MAGNUM FORTUNE, який перевозить 51 тис. тонн української пшениці для Бангладешу, та ALMERAY з 32,4 тис. тонн кукурудзи для Лівії", - йдеться в повідомленні.

Майже за два місяці роботи "зернового коридору" з українських портів вийшли 235 суден з 5,4 млн тонн агропродукції, призначеної для країн Азії, Європи та Африки.

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