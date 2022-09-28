Лідерка правої партії "Брати Італії" Мелоні пообіцяла підтримку Україні
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Джорджа Мелоні запевнила президента Володимира Зеленського у продовженні підтримки України на тлі російської агресії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter Мелоні.
"Шановний Володимире Зеленський, Ви знаєте, що можете розраховувати на нашу вірну підтримку у справі свободи українського народу. Залишайтесь сильними і зберігайте свою непохитну віру", - написала Мелоні.
Ці слова лідерка партії "Брати Італії" написала у відповідь на привітання з перемогою від президента України.