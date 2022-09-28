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Естонія хоче включити патріарха Кирила до санкційного списку ЄС

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Естонія хоче включити патріарха Кирила до санкційного списку ЄС
Естонія запропонує включити патріарха Російської православної церкви Кирила до списку санкцій Європейського союзу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ERR з посиланням на заяву голови МЗС Естонії Урмаса Рейнсалу.

За його словами, така ініціатива викликана заявами патріарха, які вихваляють "геноцидну війну".

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Глава Російської православної церкви (РПЦ) патріарх Кирил заявив днями, що у війні проти України російські солдати виконують своє покликання та обов'язок перед батьківщиною та суспільством, тому їхні дії можна порівняти з самопожертвою. За словами Кирила, загиблим російським солдатам буде прощено абсолютно всі їхні гріхи.

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27 вересня Кирило у проповіді після літургії у храмі Христа Спасителя заявив про важливість духовної мобілізації, яка, за його словами, має допомогти "повному примиренню Росії та України". При цьому "примирення" у розумінні РПЦ не повинно йти шляхом "небезпечних компромісів".

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Топ коментарі

  • Дмитрий Величко f50a5c94
    звездоній, комунянин москорєпа
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Катріарх піріл це КГБшно-ФСБшна відрижка...
  • Віктор c1638d64
    Давно курву фашистську треба було включити. Це вбивця, а не піп...
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