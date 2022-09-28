Європейський банк реконструкції та розвитку погіршив прогноз зростання економіки України на 2023 рік із 25% до 8%
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна, інформує Цензор.НЕТ.
"На 2023 рік ЄБРР знизив свій прогноз відновлення економіки до 8% з 25%, які передбачалися в травні, коли очікувалося, що суттєві роботи з відновлення вже будуть проводитися", – йдеться у документі.
Зниження прогнозу є ознакою того, наскільки невизначеність щодо майбутнього впливає на економічні перспективи України, додає банк.
Зазначається, що хоча бойові дії в останні місяці стали більш концентрованими та охопили територію, яка генерує лише близько 20% ВВП, руйнація людського капіталу, інфраструктури та виробничих потужностей була величезною.
За даними банку, ВВП України впав на 15,1% у річному розрізі у першому кварталі 2022 року і на 37,2% у другому кварталі, коли тривали найзапекліші та широкомасштабні бойові дії.
Інфляція зросла до 23,8% у серпні 2022 року через перебої з поставками та різке зростання бюджетного дефіциту.