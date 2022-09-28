Після вибухів в окупованому Криму росіяни можуть "сховати" частину кораблів у Новоросійську, - Скібіцький

Після серії вибухів в окупованому Криму російські військові передислокували частину персоналу Чорноморського Флоту РФ у Новоросійськ, а також розподілили авіацію, що перебувала на півострові, по аеродромах на території Росії.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Були проведені заходи на Чорноморському флоті, той персонал, який не задіяний безпосередньо і має допоміжні функції, передислокували зі штабу ЧФ до Новоросійська. Ми не виключаємо, що окремі бойові кораблі, кораблі постачання будуть переміщені із Севастополя теж до Новоросійська. Щоб уникнути ударів. Що стосується переміщень, то угруповання у Криму – воно не змінилося на Кримському півострові, крім того, що відбулася передислокація авіації, розосередження її на аеродроми РФ, було посилено протиповітряну оборону за рахунок перекидання додаткових сил і засобів ППО", - пояснив він.

За словами Скібіцького, війська РФ в окупованому Криму стали "ретельніше ставитися до таких понять, як терористична загроза, загроза з повітря, постійно відпрацьовують ці питання під час проведення навчань".

Також, додав представник ГУР МО, російська армія продовжує переміщати через окупований Крим військову техніку, боєприпаси та особовий склад, використовуючи для цього Керченський міст, охорона якого "була посилена від початку війни, насамперед, за рахунок засобів протиповітряної оборони та особливого контррозвідувального режиму".

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