Уряд виділив 70 млн грн на відбудову пошкодженої внаслідок ворожих обстрілів ТЕЦ-3 у Харкові

Кабінет Міністрів України виділив з резервного фонду державного бюджету 70 млн грн на відбудову пошкодженої внаслідок ворожих обстрілів ТЕЦ-3 комунального підприємства "Харківські теплові мережі".

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад і територій, передає Цензор.НЕТ.

Відповідне розпорядження Уряд ухвалив на засіданні 27 вересня

"Ворог усе активніше тероризує українців, умисно обстрілюючи об’єкти теплопостачання та іншу цивільну інфраструктуру. Місто-герой Харків зазнає постійних обстрілів. Але місто не здається і тримає фронт, а держава йому у цьому допомагає. Зокрема, сьогодні Уряд виділив 70 млн грн на відбудову пошкодженої ворогом ТЕЦ-3 КП "Харківські теплові мережі". Це дасть можливість відновити теплопостачання для містян та забезпечити своєчасний початок та стале проходження майбутнього опалювального періоду", - зазначив Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

Унаслідок артилерійських та ракетних обстрілів ТЕЦ-3 зазнала значних пошкоджень. Зокрема, зруйновано будівлю котлотурбінного цеху та енергетичне обладнання, пошкодженю парові котли, виведено з ладу електричне обладнання трансформаторної підстанції.

Зазначається, що для відбудови об’єкта вже розроблено план ремонтно-відновлювальних робіт.

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