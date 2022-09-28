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Терорист Пушилін заявив про наміри окупувати всю територію Донеччини. Вони з Пасічником їдуть у Москву (оновлено)

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Терорист Пушилін заявив про наміри окупувати всю територію Донеччини. Вони з Пасічником їдуть у Москву (оновлено)
Терорист Денис Пушилін заявив, що нібито вся територія Донецької області буде захоплена російськими військами та їхніми найманцями.

Слова ватажка так званої "ДНР" цитує російське інформагентство "РИА-Новости", інформує Цензор.НЕТ.

"Вся конституційна територія "ДНР" буде звільнена (окупована. - Ред.)", - зазначив маріонетка Кремля. 

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Пізніше Пушилін повідомив, що їде до Москви. На уточнювальне запитання, коли саме він планує відвідати Москву, терорист відповів: "От вже зараз".

Тим часом, ватажок так званої "ЛНР" Леонід Пасічник повідомив, що він уже виїхав до Москви.

Топ коментарі

  • Артем 42df2539
    АХАХАХА, очко себе окупируй
  • Deodar Revolution
  • Мобильный крематорий
    Какая днр? У вас же референдум прошел. Вы теперь хрюсия.
    А вообще, весь этот движ показывает, что кацапов вообще не стоит слушать и тем более цитировать. Уничтожать и всё.
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