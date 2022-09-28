Термін придатності кремлівського режиму не нескінченний, - президент Литви Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що поки Росія застрягла в Україні, зміни в країні можуть бути раптовими та несподіваними, а "термін придатності" кремлівського режиму не є нескінченним.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Delfi".

"Просто термін придатності цього режиму не нескінченний. Він не нескінченний, треба розуміти, що багато залежить від того, що відбувається в Україні, як російське суспільство чи жителі Росії оцінюють сенс та успіх цієї війни", - сказав Науседа.

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За його словами, російська пропаганда досить ефективно наводить туман в очах населення країни, але вона може не зуміти замаскувати провали країни, коли "труни масово почнуть прибувати на територію Росії, і більшість російського населення це помітить".