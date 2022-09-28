Почну кричати, якщо почую, що Україну примушують до миру, - віцепрезидентка Єврокомісії Юрова

Треба лишити на розсуд українців рішення, коли і як припиняти війну.

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявила віцепрезидентка Єврокомісії, єврокомісар із питань цінностей і прозорості Вера Юрова, передає Цензор.НЕТ.

"Не знаю, чи більше, але ми повинні продовжувати те, що ми робимо, і у нас не повинно бути жодних прогалин чи перерв. Перш за все, нам потрібно продовжувати постачати зброю. Друга річ – гроші. Звичайно, у нас хороший кейс щодо фінансування. За останні місяці та роки ми вже інвестували в Україну 19 мільярдів євро, але нам потрібно зробити більше. Тому є ще одна порція грошей – 5 мільярдів макрофінансової допомоги", - наголосила вона.

За словами Юрової, треба лишити на розсуд українців рішення, коли і як припиняти війну.

"Я повернулася з новим імпульсом, новим власним переконанням, що, якщо я десь бачу вагання, що Україну треба підштовхнути сісти за стіл (переговорів. - Ред.) з агресором, я почну кричати, якщо почую такі пропозиції. Треба лишити на розсуд українців рішення, коли і як припиняти війну", - наголосила віцепрезидентка Єврокомісії.

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