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Мобілізацію в Чечні не скасовували, - речник Кадирова

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Мобілізацію в Чечні не скасовували, - речник Кадирова
Речник Кадирова Ільман Вахідов заявив, що повідомлення про скасування мобілізації в Чечні поширили не "російські ЗМІ, не наші республіканські", а "опозиційно налаштовані видання, телеграм-канали".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

За словами Вахідова, "скасувати мобілізацію може тільки той, хто її оголосив – це Верховний Головнокомандувач – і в регіонах "самоскасування" не може бути".

Він стверджує, що "насправді" голова Чечні Рамзан Кадиров, який заявив 22 вересня, що в Чечні мобілізація не проводитиметься, мав на увазі, що "немає необхідності мобілізувати додаткову кількість громадян", тому що "ще до всього цього процесу в республіці мобілізувалося достатньо бійців".

Вахідов додав, що кількість чеченських військових, які взяли участь у вторгненні в Україну, становить "кілька тисяч осіб", що в два з половиною рази вище перевищує "квоту".

"Мобілізовані є, їх чимало, а якщо знадобиться, будуть і ще мобілізовані", - підсумував він.

Раніше ЗМІ повідомили, що Кадиров відмовився проводити мобілізацію у Чечні.

Також читайте: Кадиров запропонував відправити на війну проти України силовиків замість резервістів

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Топ коментарі

  • jklpqrs
    Овцы есть , но не дам. Кадыров.
  • Старый зольдат
    Проста немножка ******* будэм правадить дон. Кагыда Расея начнёт разваливатыся он, тагда и правидом дон.
  • Vlad Cheh
    Да не будут кадыровцы на фронте никогда. Мобилизация для них - это за 100км сидеть и отнимать у приезжающих Ванек все ценное, иногда спуская в жопу ордлошнику помоечному. У Рамзанки Дыровой нету весомой репутации (достаточно послушать разговор на чеченском и смешной акцент как у петуха с набитым ртом) и ему надо ее поддерживать. Но при этом надо еще и работать по некоторым "элитным" добробатам, где русские нацики сидят. К ним нельзя допускать добровольцев с баблом из Москвы со всей экипировкой, но напрямую так туда не заедешь, чтобы распотрошить. Для этого и нужен набор чеченцев и дагестанцев, чтобы хотя бы 1 к 20 была пропорция по личному составу, там очень много реально русских нацистов, кто еще не от200тился. Еще они нам будут сдавать позиции и Ванек, и нациков за деньги или же за возможность снять тик-ток, подогнав для них какую-то нашу старую технику, которую они с пулеметов ручных расстреляют.
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