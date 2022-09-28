Мобілізацію в Чечні не скасовували, - речник Кадирова
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
За словами Вахідова, "скасувати мобілізацію може тільки той, хто її оголосив – це Верховний Головнокомандувач – і в регіонах "самоскасування" не може бути".
Він стверджує, що "насправді" голова Чечні Рамзан Кадиров, який заявив 22 вересня, що в Чечні мобілізація не проводитиметься, мав на увазі, що "немає необхідності мобілізувати додаткову кількість громадян", тому що "ще до всього цього процесу в республіці мобілізувалося достатньо бійців".
Вахідов додав, що кількість чеченських військових, які взяли участь у вторгненні в Україну, становить "кілька тисяч осіб", що в два з половиною рази вище перевищує "квоту".
"Мобілізовані є, їх чимало, а якщо знадобиться, будуть і ще мобілізовані", - підсумував він.
Раніше ЗМІ повідомили, що Кадиров відмовився проводити мобілізацію у Чечні.