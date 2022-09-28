Новини • Агресія Росії проти України

ЗСУ до середини 2023 року можуть бути в Криму, - генерал армії США Хождес

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ЗСУ до середини 2023 року можуть бути в Криму, - генерал армії США Хождес
Українські військові відтіснять російських окупантів на позиції 23 лютого до кінця 2022 року.

Про це заявив колишній командувач армії США у Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес в інтерв'ю виданню LRT, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я сподіваюся, що ми побачимо подальший тиск з боку російських військ. Ви не побачите щодня зайняте (росіянами) місто, це просто неможливо. Але я все ж таки сподіваюся, що до кінця цього року українські сили відтіснять російські війська на позиції 23 лютого, а до середини наступного року українці будуть у Криму", - заявив він.

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Топ коментарі

  • Валентина Саюн c856325a
    Що і сказати. Поважаю таких Генералів!
  • Харьков Сумской
    Це було б можливо, якщо б Байден сказав пуйлу: вдариш ядерною ракетою по Україні - я вдарю десятьма. Ще рипнешся - я буду бити, поки ти скиглити не почнеш. Можеш починати...

    Такого діалогу немає. Ініціатива ядерного удару на стороні пуйла. Наші західні партнери всі в ступорі та нокдауні.
  • Pure Soul
    Його слова та Богу в Намір!
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