ЗСУ до середини 2023 року можуть бути в Криму, - генерал армії США Хождес

Українські військові відтіснять російських окупантів на позиції 23 лютого до кінця 2022 року.

Про це заявив колишній командувач армії США у Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес в інтерв'ю виданню LRT, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я сподіваюся, що ми побачимо подальший тиск з боку російських військ. Ви не побачите щодня зайняте (росіянами) місто, це просто неможливо. Але я все ж таки сподіваюся, що до кінця цього року українські сили відтіснять російські війська на позиції 23 лютого, а до середини наступного року українці будуть у Криму", - заявив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Гітлер у відчаї забирав з вулиць і одягав в однострій хлопчиків і старих, Путін у такому самому стані, - генерал США Ходжес в ефірі німецького телеканалу