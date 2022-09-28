Пасічник та Сальдо просять Путіна розглянути входження "ЛНР" та окупованої Херсонщини у склад РФ (оновлено)

Терорист, ватажок так званої "ЛНР" Леонід Пасічник звернувся до президента Росії Володимир Путіна з проханням розглянути входження "ЛНР" до складу РФ.

Про це йдеться у його зверненні до Путіна, інформує Цензор.НЕТ.

У ньому Пасічник звертається до російського диктатора нібито від всього народу Луганщини та посилається на "результати" проведеного на окупованій території псевдореферендуму.

"...прошу вас розглянути питання про входження "Луганської Народної Республіки" до складу Росії на правах суб'єкта Російської Федерації!" - зазначив маріонетка Кремля.

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Як повідомляють "РИА-Новости", з аналогічним проханням звернувся до Путіна також херсонський маріонетка Володимир Сальдо. Він просить розглянути питання входження окупованої Херсонщини в склад РФ.