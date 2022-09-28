Пєсков про можливість продовження війни після "референдумів": Як мінімум потрібно "визволити" всю Донеччину

Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що як мінімум треба окупувати всю територію Донецької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання РИА Новости.

Так, відповідаючи на питання, чи буде продовжено "спецоперацію" після "референдумів" на окупованих територіях України, він сказав: "Як мінімум потрібно звільнити всю територію "Донецької народної республіки".

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