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Пєсков про можливість продовження війни після "референдумів": Як мінімум потрібно "визволити" всю Донеччину

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Пєсков про можливість продовження війни після "референдумів": Як мінімум потрібно "визволити" всю Донеччину
Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що як мінімум треба окупувати всю територію Донецької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання РИА Новости.

Так, відповідаючи на питання, чи буде продовжено "спецоперацію" після "референдумів" на окупованих територіях України, він сказав: "Як мінімум потрібно звільнити всю територію "Донецької народної республіки".

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Топ коментарі

  • Oleksii Magas
    Надсилай свого синулю-рембо. Він самотужки впорається
  • Владимир fd08a616
  • Яр Холодний
    Чого ти так переживаєш? "Звільнять Донбас звільнять! І Крим теж звільнять!

    На телефон украинскому воину приходит сообщение;
    - Переходите на сторону России и война быстро закончится.
    - Сначала нам надо освободить Херсон, Донецк, Луганск, Крым...А потом уже перейдём на сторону России.)))
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