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Український пілот винищувача Герус увійшов до рейтингу "30 до 30" Forbes. ФОТО

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Український пілот винищувача Герус увійшов до рейтингу "30 до 30" Forbes. ФОТО
У рамках проєкту "30 до 30" журналу Forbes з-поміж кращих був відзначений військовослужбовець бригади тактичної авіації повітряного командування "Центр" Герой України Андрій Герус – пілот винищувача МіГ-29.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Командування Повітряних Сил ЗСУ.

"Андрій з перших хвилин рашистського вторгнення став на захист рідної землі та виконував завдання щодо винищувально-авіаційного прикриття міста Київ, Київщини та України в цілому", - зазначили в Командуванні Повітряних Сил ЗСУ.

Український пілот винищувача Герус увійшов до рейтингу 30 до 30 Forbes 01

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  • Марина Кравець
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