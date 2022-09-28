Якщо РФ застосує ядерну зброю, то відповідь НАТО має бути конвенційною, але руйнівною, - глава МЗС Польщі Рау

На думку глави МЗС Польщі Збіґнева Рау, у разі застосування Росією ядерної зброї проти України НАТО має відреагувати і це повинна бути "конвенційна, але руйнівна" відповідь.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Наскільки нам відомо, Путін погрожує застосуванням тактичної ядерної зброї на території України, а не атакою проти НАТО. Що означає, що НАТО має відповісти конвенційними засобами, але ця відповідь має бути руйнівною. І, думаю, саме цей сигнал НАТО зараз надсилає Росії", - сказав міністр.

За словами Рау, Росія може використати "референдуми" й подальше приєднання окупованих територій України як виправдання застосування "надзвичайних заходів".

На його думку, вже очевидно, що Путін почав програвати війну, і відправлення на фронт погано підготовлених і споряджених людей мало як змінить це, враховуючи те, що перед цим українці воювали з професійною регулярною армією.

Він додав, що мобілізація скоріш спричинить суттєвий перелом всередині Росії, підірвавши підтримку розв’язаної Кремлем війни у російському суспільстві.

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