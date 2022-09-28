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Якщо РФ застосує ядерну зброю, то відповідь НАТО має бути конвенційною, але руйнівною, - глава МЗС Польщі Рау

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Якщо РФ застосує ядерну зброю, то відповідь НАТО має бути конвенційною, але руйнівною, - глава МЗС Польщі Рау
На думку глави МЗС Польщі Збіґнева Рау, у разі застосування Росією ядерної зброї проти України НАТО має відреагувати і це повинна бути "конвенційна, але руйнівна" відповідь.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Наскільки нам відомо, Путін погрожує застосуванням тактичної ядерної зброї на території України, а не атакою проти НАТО. Що означає, що НАТО має відповісти конвенційними засобами, але ця відповідь має бути руйнівною. І, думаю, саме цей сигнал НАТО зараз надсилає Росії", - сказав міністр.

За словами Рау,  Росія може використати "референдуми" й подальше приєднання окупованих територій України як виправдання застосування "надзвичайних заходів".

На його думку, вже очевидно, що Путін почав програвати війну, і відправлення на фронт погано підготовлених і споряджених людей мало як змінить це, враховуючи те, що перед цим українці воювали з професійною регулярною армією.

Він додав, що мобілізація скоріш спричинить суттєвий перелом всередині Росії, підірвавши підтримку розв’язаної Кремлем війни у російському суспільстві.

Читайте: Можливість ядерного удару по Києву дуже обмежена, - посол Німеччини Фельдгузен

Топ коментарі

  • Дмитрий Величко f50a5c94
  • Перехватчик


    Коля Остенбакен (мерзкий поуех)

    @ostenbaken1004

    ·

    5 ч

    Не идешь воевать - мусора насилуют, идешь воевать - кадыровцы.

    В "русском мире", у мужика, вообще есть шанс остаться не вы@банным ?
  • Невідомий 00bea6ce
    Схоже, що ЗСУ планують зробити котел для російських мальчіков в трусіках. Ваші прогнози?)
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