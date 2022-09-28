Командири "Азову" найближчими днями зустрінуться із сім’ями у Туреччині, - ОП
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Командири захисників "Азовсталі", яких 21 вересня звільнили з російського полону, найближчими днями зможуть зустрітися із сім’ями. Проте зустрічі відбудуться на території Туреччини.
Про це в ефірі телемарафону заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Там є всі умови для них (командирів. - Ред.). Я сподіваюся, що найближчими днями вони зустрінуться зі своїми сім'ями. Це важливо і для них, і для рідних. Звичайно, зустріч буде не в Україні. Це дуже важливо, і ми пішли на цей крок",- заявив він.