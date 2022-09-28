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Командири "Азову" найближчими днями зустрінуться із сім’ями у Туреччині, - ОП

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Командири "Азову" найближчими днями зустрінуться із сім’ями у Туреччині, - ОП
Командири захисників "Азовсталі", яких 21 вересня звільнили з російського полону, найближчими днями зможуть зустрітися із сім’ями. Проте зустрічі відбудуться на території Туреччини.

Про це в ефірі телемарафону заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Там є всі умови для них (командирів. - Ред.). Я сподіваюся, що найближчими днями вони зустрінуться зі своїми сім'ями. Це важливо і для них, і для рідних. Звичайно, зустріч буде не в Україні. Це дуже важливо, і ми пішли на цей крок",- заявив він.

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
    Треба призвіща тих , хто у полоні кожен день печатати в ЗМІ українських і західних
  • Тетяна Тать
    те, що на території Туреччини - норм.
    така домовленість, це зрозуміло
    хочеться думати, що наші герої матимуть максимальне медичне сприяння у відновленні здоров'я

    плюсом іде позитив від зустрічі із родичами

    я тільки дуже хочу, щоб цей обмін Азовців не був останнім і щоб решту ми встигли витягнути допоки вони ще живі.
    бо дивлячись на те, як виглядають люди, яких чотири місяці у полоні катували та вбивали голодом - жахливо думати про тих, чиї тортури ще тривають
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