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Нам десятиліттями доведеться жити з військовою загрозою з боку РФ, - президент Естонії Карріс

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Нам десятиліттями доведеться жити з військовою загрозою з боку РФ, - президент Естонії Карріс
Президент Естонії Алар Каріс вважає, що військова загроза з боку Росії триватиме десятиліттями.

Про це повідомляє портал ERR. передає Цензор.НЕТ.

"Російська військова загроза - це те, з чим нам доведеться жити роками, десятиліттями", - сказав Каріс.

Каріс наголосив, що якомога більше жителів Естонії мають усвідомлювати, що без ефективної та надійної національної оборони країна, нація, її культура і саме існування не мають майбутнього.

За словами президента, Естонія повинна вчитися у найкращих, як захистити себе. Досвід України показує, наскільки важливо зберегти функціонування держави в умовах війни та згуртувати суспільство навколо спільної мети, додав президент Естонії.

Також читайте: Захід не має боятися поразки Росії у її війні проти України, - президент Естонії Каріс

Топ коментарі

  • Born 5ab2300a
    ой та які десятиліття , трохи ще потерпіть
  • НБ
    В Естонії живе занадто багато вороже налаштованих до Естонії та України кацапів. Слухав інтерв'ю з Бабченко на естонському кацапомовному радіо. В студію звонили місцеві кацапи і надзвичайно агресивно сповідували "руzкій мір". Схоже їм дуже подобається бути загрозою і ведуть вони себе нахабно відкрито підтримуючи дії *****.
  • Sophia-Maria Duglass
    Так развалите рашку на фиг и верните себе часть своих земель
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