Нам десятиліттями доведеться жити з військовою загрозою з боку РФ, - президент Естонії Карріс
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Президент Естонії Алар Каріс вважає, що військова загроза з боку Росії триватиме десятиліттями.
Про це повідомляє портал ERR. передає Цензор.НЕТ.
"Російська військова загроза - це те, з чим нам доведеться жити роками, десятиліттями", - сказав Каріс.
Каріс наголосив, що якомога більше жителів Естонії мають усвідомлювати, що без ефективної та надійної національної оборони країна, нація, її культура і саме існування не мають майбутнього.
За словами президента, Естонія повинна вчитися у найкращих, як захистити себе. Досвід України показує, наскільки важливо зберегти функціонування держави в умовах війни та згуртувати суспільство навколо спільної мети, додав президент Естонії.