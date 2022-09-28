Новини • Мобілізація в РФ

У Росії ведеться реєстр тих, хто намагається виїхати з країни після оголошення мобілізації, - Володін

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У Росії ведеться реєстр тих, хто намагається виїхати з країни після оголошення мобілізації, - Володін
Голова Держдуми РФ В’ячеслав Володін заявив, що на кордоні Росії складають списки тих, хто виїжджає, і запропонував подумати, що робити з кинутими там машинами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"У нас складають списки всіх тих, хто стоїть на виїзд зараз. Думаєте, вони виїжджають і ніхто не бачить, хто поїхав, навіщо поїхав?" - сказав Володін на засіданні Держдуми РФ.

Він додав, що на кордоні багато хто кидає машини: "Тож треба подумати, кому віддати ці машини. Може, сім'ям тих хлопців, які поїхали воювати. Так буде правильно".

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Топ коментарі

  • MyronMaG mm
    А в Канаді: "Діаспора з Чикаго закупила для захисників України 100 пікапів"

    Благодійна організація Help Heroes of Ukraine, заснована українцями з Чикаго на початку повномасштабної війни, закупила у США 100 пікапів для потреб ЗСУ, 14 з яких спільно з Львівською ОВА вже передали захисникам України.
  • Перехватчик
    В Челябинской области мобилизовали студента с панкреатитом, ринитом, простатитом, варикозом и геморроем.
    А в Приморье молодого человека с косоглазием сделали старшим стрелком в артиллерии.

  • jklpqrs
    Реестр будет длинным. Твой зад, володин, этот реестр вместит? Пока есть возможность, тренируй его, потом будет легче.
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