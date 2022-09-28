Німеччина приготувала до передачі ЗСУ мостові системи та 90 платформ для перевезення важких озброєнь
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Поки невідомо якого типу мостовики з майбутньої партії передадуть Україні.
Про це повідомив сайт уряду Німеччини, інформує Цензор.НЕТ.
Станом на 28 вересня готується для передачі:
- 10 мостових систем;
- 3 середні системи;
- 90 великовантажних причепів.
З міркувань безпеки ФРН утримується від надання докладної інформації про способи та дати транспортування військової допомоги до того, як вона потрапляє до ЗСУ.