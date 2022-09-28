Новини • Агресія Росії проти України

Німеччина приготувала до передачі ЗСУ мостові системи та 90 платформ для перевезення важких озброєнь

4 82120
Німеччина приготувала до передачі ЗСУ мостові системи та 90 платформ для перевезення важких озброєнь
Поки невідомо якого типу мостовики з майбутньої партії передадуть Україні.

Про це повідомив сайт уряду Німеччини, інформує Цензор.НЕТ

Станом на 28 вересня готується для передачі: 

  • 10 мостових систем;
  • 3 середні системи;
  • 90 великовантажних причепів.

З міркувань безпеки ФРН утримується від надання докладної інформації про способи та дати транспортування військової допомоги до того, як вона потрапляє до ЗСУ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німеччина не має вимог до України щодо використання переданої зброї, - посол Фельдгузен

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Перехватчик
    Чудово!
  • Alex Ukr fc29d6f6
    90% Армии это логистика,вспомогательные группы.
    Только дебилы Суворовы на голой жопе по Альпам скакали,где почти все и передохли.
  • Amber
    Дякуємо за допомогу нашій арміі 👍🏼👍🏼👍🏼😕
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини