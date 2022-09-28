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Пушиліну, Балицькому, Сальдо, Стремоусову та ще 12 організаторам псевдореферендумів повідомлено про підозри, - СБУ

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СБУ повідомила про підозри ще 16 організаторам псевдореферендуму РФ на тимчасово окупованих територіях Донеччини, Херсонщини і Запоріжжя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресслужбі СБУ.

Служба безпеки України продовжує документувати протиправні дії організаторів та учасників фейкового референдуму на тимчасово окупованих територіях півдня України.

Пушиліну, Балицькому, Сальдо, Стремоусову та ще 12 організаторам псевдореферендумів повідомлено про підозри, - СБУ 01

Так, на Донеччині підозру від СБУ отримали:

Пушиліну, Балицькому, Сальдо, Стремоусову та ще 12 організаторам псевдореферендумів повідомлено про підозри, - СБУ 02 Денис Пушилін, "голова ДНР";

Пушиліну, Балицькому, Сальдо, Стремоусову та ще 12 організаторам псевдореферендумів повідомлено про підозри, - СБУ 02 Володимир Бідьовка, "голова народної ради ДНР";

Пушиліну, Балицькому, Сальдо, Стремоусову та ще 12 організаторам псевдореферендумів повідомлено про підозри, - СБУ 02 Радомська Олена, "секретар цвк ДНР".

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Пушиліну, Балицькому, Сальдо, Стремоусову та ще 12 організаторам псевдореферендумів повідомлено про підозри, - СБУ 05

На тимчасово окупованій частині Запорізької області підозру від СБУ отримали:

Пушиліну, Балицькому, Сальдо, Стремоусову та ще 12 організаторам псевдореферендумів повідомлено про підозри, - СБУ 02 Євген Балицький, "голова військово-цивільної адміністрації Запорізької області";

Пушиліну, Балицькому, Сальдо, Стремоусову та ще 12 організаторам псевдореферендумів повідомлено про підозри, - СБУ 02 Галина Данильченко, "виконуюча обов’язки мера" Мелітополя;

Пушиліну, Балицькому, Сальдо, Стремоусову та ще 12 організаторам псевдореферендумів повідомлено про підозри, - СБУ 02 Олександр Сауленко, "голова військово-цивільної адміністрації Бердянська";

Пушиліну, Балицькому, Сальдо, Стремоусову та ще 12 організаторам псевдореферендумів повідомлено про підозри, - СБУ 02 Галина Катющенко, "голова центральної виборчої комісії" Запорізької області";

Пушиліну, Балицькому, Сальдо, Стремоусову та ще 12 організаторам псевдореферендумів повідомлено про підозри, - СБУ 02 Андрій Сігута, "голова військово-цивільної адміністрації" Мелітопольського району".

Пушиліну, Балицькому, Сальдо, Стремоусову та ще 12 організаторам псевдореферендумів повідомлено про підозри, - СБУ 02 Максим Зубарев, "голова Якимівської громади Мелітопольського району".

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Пушиліну, Балицькому, Сальдо, Стремоусову та ще 12 організаторам псевдореферендумів повідомлено про підозри, - СБУ 12

На тимчасово окупованій частині Херсонської області підозру СБУ отримали:

Пушиліну, Балицькому, Сальдо, Стремоусову та ще 12 організаторам псевдореферендумів повідомлено про підозри, - СБУ 02 Володимир Сальдо, "голова військово-цивільної адміністрації" Херсонської області;

Пушиліну, Балицькому, Сальдо, Стремоусову та ще 12 організаторам псевдореферендумів повідомлено про підозри, - СБУ 02 Кирил Стремоусов, "заступник голови військово-цивільної адміністрації" Херсонської області;

Пушиліну, Балицькому, Сальдо, Стремоусову та ще 12 організаторам псевдореферендумів повідомлено про підозри, - СБУ 02 Марина Захарова, "голова центральної виборчої комісії" Херсонської області;

Пушиліну, Балицькому, Сальдо, Стремоусову та ще 12 організаторам псевдореферендумів повідомлено про підозри, - СБУ 02 Ольга Кулик, "голова територіальної виборчої комісії Генічеського району";

Пушиліну, Балицькому, Сальдо, Стремоусову та ще 12 організаторам псевдореферендумів повідомлено про підозри, - СБУ 02 Тамара Мірошниченко, "голова територіальної виборчої комісії Бериславського району";

Пушиліну, Балицькому, Сальдо, Стремоусову та ще 12 організаторам псевдореферендумів повідомлено про підозри, - СБУ 02 Олена Саяхова, "голова тимчасової виборчої комісії Каховського району";

Пушиліну, Балицькому, Сальдо, Стремоусову та ще 12 організаторам псевдореферендумів повідомлено про підозри, - СБУ 02 Людмила Козлова, "голова тимчасової виборчої комісії Скадовського району".

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Слідчі СБУ підозрюють цих осіб у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 28 та ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

"Зокрема, встановлено, що ці зрадники за підтримки збройних формувань РФ і представників держави-агресора провели низку заходів для підготовки та організації проведення незаконного референдуму, а саме:

Пушиліну, Балицькому, Сальдо, Стремоусову та ще 12 організаторам псевдореферендумів повідомлено про підозри, - СБУ 02 створили територіальні дільниці для псевдоголосування;

Пушиліну, Балицькому, Сальдо, Стремоусову та ще 12 організаторам псевдореферендумів повідомлено про підозри, - СБУ 02 сформували фейкові територіальні та дільничні виборчі комісії;

Пушиліну, Балицькому, Сальдо, Стремоусову та ще 12 організаторам псевдореферендумів повідомлено про підозри, - СБУ 02 інформували мешканців громад щодо підготовки та проведення "референдуму";

Пушиліну, Балицькому, Сальдо, Стремоусову та ще 12 організаторам псевдореферендумів повідомлено про підозри, - СБУ 02 склали попередні списки учасників "плебісциту";

Пушиліну, Балицькому, Сальдо, Стремоусову та ще 12 організаторам псевдореферендумів повідомлено про підозри, - СБУ 02 розробили та затвердили форму й текст "бюлетенів" для голосування на псевдореферендумі, а також розпорядились щодо виготовлення та доставки їх для голосування на дільниці та до відповідних комісій;

Пушиліну, Балицькому, Сальдо, Стремоусову та ще 12 організаторам псевдореферендумів повідомлено про підозри, - СБУ 02 забезпечили фінансування підготовки та проведення "референдуму" тощо", - повідомляють у СБУ.

Служба безпеки наголошує на невідворотності покарання за злочини проти державної безпеки України.

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