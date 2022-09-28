Меркель про ядерний шантаж Путіна: До цих погроз слід ставитися серйозно

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель закликала міжнародну спільноту серйозно поставитися до недавніх заяв президента РФ Володимира Путіна і не сприймати їх як "блеф".

Про це Меркель сказала на відкритті Фонду федерального канцлера Гельмута Коля, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Süddeutsche Zeitung.

"Ви маєте ставитися до його слів серйозно, не відмахуватися від них відразу, як від блефу. Ставитися до них серйозно – це в жодному разі не ознака слабкості або умиротворення, а ознака політичної мудрості, який допомагає зберегти простір для маневру або, що не менш важливо, навіть виробити новий", – заявила вона.

Як зазначили у виданні, така риторика "більше була схожа на курс канцлера СДПН Олафа Шольца, ніж на риторику лідера ХДС Фрідріха Мерца про постачання зброї Україні".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шольц про загрозу ядерного удару: Хочу чітко сказати Росії - облиште цю ідею!