На Півдні окупанти ніде не просуваються вперед і не можуть проводити наступальні дії, - ОК "Південь"

Наразі на Півдні України російські війська ніде не просуваються вперед і не мають змоги проводити наступальні дії.

Про це заявила речниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк під час брифінгу 28 вересня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

"Вони (армія РФ. - Ред.) не можуть просуватися вперед. Вони тримаються за ті рубежі оборони, які упродовж тривалого часу для себе облаштовували, зокрема із використанням залізобетонних конструкцій. На Херсонщині, на нашому напрямку, оскільки це відкрита поверхня, це безкраї степи, де заховатися немає за чим, лісів дуже мало. Тому вони використовують ті укріплення, які будували дуже довго, виключно в оборонному режимі. І просування вперед у них немає ніде...", - зазначає Гуменюк.

Вона додала, що найкращий варіант для російських військових – ця здатися у полон. За її словами військові РФ обізнані із тим як це зробити і мають усю необхідну інформацію.

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