Наступного року "мінімалку" не підвищуватимуть, - голова бюджетного комітету Ради Арістов

Після підвищення з 1 жовтня мінімальної заробітної плати в Україні до 6,7 тис. грн наступного року цей показник залишиться на такому ж рівні.

Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив голова Комітету ВР з питань бюджету Юрій Арістов, інформує Цензор.НЕТ.

"Підвищення соціальних стандартів заплановано в цьому році. Мінімальна заробітна плата збільшиться у жовтні до 6,7 тис. грн, а в грудні зростає прожитковий мінімум. В проєкті бюджету на наступний рік соціальний захист - один з пріоритетів, на який передбачено 403 млрд грн. Але мінімальна заробітна плата справді залишиться на рівні кінця 2022 року.

Ми би дуже хотіли підвищувати соціальні стандарти, розуміючи, що в країні висока інфляція. Але ж при цьому у нас триває війна, а у воєнний час - дуже чіткі пріоритети, і більшість населення до цього ставиться з розумінням", - пояснив парламентар.

Водночас він запевнив, що соціальний захист - один із пріоритетів бюджету-2023. На це передбачено 403 млрд грн. Зокрема, майже на 233 млрд грн профінансують Пенсійний фонд. На житлово-комунальні субсидії передбачено майже 38 млрд грн у межах бюджетної програми Міністерства соцполітики. Крім того, заплановані субвенції у сферах освіти, охорони здоров’я та соціального захисту для місцевих бюджетів.

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