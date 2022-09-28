Незважаючи на кризу у ГМК Кабмін розраховує отримати 5,41 млрд грн ренти за видобуток залізної руди у 2023 році

Попри проблеми з експортною логістикою та закриті ГЗК уряд заклав до проєкту держбюджету великі надходження коштів у вигляді плати за користування надрами для видобутку руди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчить проєкт закону "Про Державний бюджет України на 2023 рік" (№8000 від 14.09.2022 р.), пише ГМК Центр.

Так, у 2023 році уряд очікує залучити до державного та місцевих бюджетів надходження від плати за користування надрами для видобутку залізної руди в розмірі 5,41 і 2,32 млрд грн відповідно, що лише на 21,9% нижче за очікуване значення 2022-го.

На думку аналітиків, дані показники є максимально оптимістичними, враховуючи ситуацію в галузі. Адже у 2022 році сектор видобутку залізної руди в Україні демонструє негативну динаміку внаслідок падіння внутрішнього споживання руди через зупинення роботи сталевої галузі, неможливість експорту через блокаду портів Чорного моря, обмежені можливості експорту залізничним транспортом до ЄС, зниження цін на руду та сталь на світових ринках та падіння на 10% обсягів виробництва сталі в ЄС через високі ціни на електроенергію.

Зокрема, "Укрзалізниця" через обмежені можливості з кожним місяцем перевозить дедалі менше вантажів на експорт. У серпні обсяг перевезень руди впав до 1,404 млн т.

"Проєкт бюджету передбачає скорочення надходжень ренти від видобутку залізної руди на 22%. Динаміка зрозуміла через війну в Україні та погіршення кон’юнктури світового ринку. Залишається невирішеною проблема логістики експорту. У нинішніх умовах невизначеності дуже складно робити прогнози. Тому закладені до бюджету оцінки є приблизними й не можна виключати помітних відхилень у гірший бік наступного року", – каже аналітик GMK Center Андрій Глущенко.

Галузеві експерти вважають, що формула розрахунків сум рентних платежів некоректна, оскільки не включає витрат на логістику, які через війну, за твердженнями підприємств, зросли в 3-5 разів.

Нагадаємо, ситуація на підприємствах галузі аж ніяк не оптимістична. Наприкінці червня 2022-го директор компанії "Рудомайн" Володимир Колос заявив, що через перебої з логістикою на залізниці підприємство працює на 50% довоєнної потужності. Наприкінці липня група "Метінвест" оголосила про зупинення видобутку на Південному, Інгулецькому та Північному гірничо-збагачувальних комбінатах. На початку серпня Ferrexpo опублікувала дані за підсумками січня-червня 2022 року, згідно з якими компанія скоротила виробництво окатишів на 16% у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року – до 4,8 млн т. Також на початку серпня Криворізький залізорудний комбінат (КЗРК) оголосив, що в січні-липні 2022 року знизив виробництво товарної залізної руди підземного видобутку на 19,7% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року – до 2,034 млн т.

Усі підприємства галузі, незважаючи на важку ситуацію, продовжують платити заробітну плату працівникам, активно реалізовувати гуманітарні проєкти, допомагають мешканцям міст продуктами та медикаментами, підтримують ЗСУ та Територіальну оборону.