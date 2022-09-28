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Держдума Росії збереться на позачергове засідання 3 жовтня. На ньому планують розглянути питання анексії територій України, - росЗМІ

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Держдума Росії збереться на позачергове засідання 3 жовтня. На ньому планують розглянути питання анексії територій України, - росЗМІ
Позачергове засідання пройде 3 та 4 жовтня. У перший день російські депутати мають розглянути так зване "приєднання" окупованих територій України після псевдореферендумів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ

Спікер держдуми  В'ячеслав  Володін пояснив, що таке коригування потрібне, щоб депутати мали час ухвалити так звані "законодавчі рішення" за підсумками псевдореферендумів на окупованому Донбасі.

"Йдеться про перенесення регіонального тижня з 3 жовтня на 10-те, відповідно 3 жовтня, у понеділок, пропонується провести пленарне засідання, початок якого буде о 14:00 для того, щоб до цього провести засідання Ради та інші необхідні відповідно до регламенту засідання Державної думи та комітетів", - заявив Володін.

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Топ коментарі

  • Роман Пиляшенко bbd485ff
    збіговисько дибільних потвор
  • Deodar Revolution
    ***** отказалось выступать - ответственность на думу скидывает
  • Ivan Ivanov 036c97a9
    От би куди Хаймарсами лупонути...
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