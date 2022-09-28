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Білорусь вирішила раптово перевірити військову частину під Мінськом

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Білорусь вирішила раптово перевірити військову частину під Мінськом
В Білорусі почали раптову перевірку бойової та мобілізаційної готовності військової частини поблизу Мінська.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони Білорусі. 

"Сьогодні відповідно до Плану підготовки ВПС та військ ППО розпочалася раптова перевірка бойової та мобілізаційної готовності військової частини 06752, що триватиме упродовж місяця", - йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що ця військова частина розташована у населеному пункті Мачулищі поблизу Мінська.

Як зазначається, під час перевірки відпрацьовуватимуть "низку питань, основними з яких стануть призов і відновлення навичок військовозобов'язаних, зняття зі зберігання військової та спеціальної техніки з метою перевірки її боєготовності".

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Топ коментарі

  • Старый зольдат
    Не обижайте убогих. У них другой путь. Из чумного барака с вывеской "Беларусь" в лепрозорий с вывеской "Союзное государство Параша".
  • Sophia-Maria Duglass
    Беларусам надо тихесенько сваливати з Беларусі , бо кацапи і їх мобилизують .

    для кацапів нет такой країни « біларусь» і жителів там нет
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Беларусы, вы *************!

    Проверка-то по вопросу, какой процент "томагавков" может сбить ваше ПВО.
    Поздравляю от всего сердца!!!

    Подарите ещё цветочков своему ОМОНу... Вы же умнее украинцев, у вас же были мирные протесты!

    А потом берите белые простыни, и ползите в сторону кладбища!
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