Шольц готовий відкрити Німеччину для російських ухилянтів: Вони повинні заздалегідь пройти перевірку безпеки

Канцлер Німеччини Олаф Шольц схвалює ідею приймати в країні росіян призовного віку, які тікають від путінської мобілізації "з міркувань совісті".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це він заявив в інтерв'ю газеті Neue Osnabrucker Zeitung.

"Я за те, щоб запропонувати цим людям захист", - сказав Шольц.

При цьому він зазначив, що такі люди, "звичайно, повинні заздалегідь пройти перевірку безпеки, щоб ми знали, кого пускаємо до нашої країни".

Про те, як перевіряти, чи підтримував росіянин, що тікає від мобілізації, агресію Росії проти України та чи поділяє імперські погляди більшості земляків, які схвалюють війну, Шольца в інтерв'ю не запитали.

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