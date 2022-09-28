В Україні створять картки військовополонених

Це будуть особисті сторінки, на яких родичам буде легше відстежувати всі зміни статусу військовополоненого.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пресслужба Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими повідомила за підсумками зустрічі з представниками родин українських військовополонених за участю начальника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова.

На зустрічі також обговорили процес лікування, реабілітації та за необхідності – протезування для звільнених з полону, зазначили у пресслужбі.

"Обмін військовополоненими - процес важкий, болючий, але обмін 21 числа відкриває нові можливості для нас. Усіх, хто повертається, держава забезпечує всім необхідним: від речей першої необхідності, до реабілітації та відновлення", - сказав Буданов.

До прикладу, обмін 21 вересня, під час якого було визволено 215 військових, готувався понад два місяці.

За даними пресслужби, на зустрічі йшлося про прикордонників, морських піхотинців, військових моряків, нацгвардійців, розвідників, військових – як рядових, так і офіцерів, строковиків. Також говорили про тих, кого згідно з Женевськими конвенціями у світі вважають некомбатантами, – українських медиків та, приміром, музикантів оркестру морської піхоти.

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У Координаційному штабі наголосили, що некомбатантів потрібно повернути згідно з нормами міжнародного права.

Участь у зустрічі взяли рідні військовополонених і зниклих безвісти зокрема, із Запорізької, Одеської, Миколаївської, Київської областей. Були представники громадських організацій "Жінки зі сталі", Асоціації родин захисників "Азовсталі", громадських об'єднань "Полігон 56", "Берегиня", "Строковики Енергодара", "Мами батальйону "Кривбас", "Дружини Тошківки", захисників ЧАЕС, групи рідних морпіхів 1 ОБМП та 36 ОБрМП, прикордонників зі Зміїного, 555 військового госпіталю.

У зустрічі взяли участь також рідні та близькі тих захисників, які потрапили до полону на тимчасово окупованих територіях України у 2014-2016 роках.

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