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Мобілізація в РФ: російських пілотів знімають із рейсів через заборону на перетин кордону, - телеграм-канал. ДОКУМЕНТ

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У авіакомпаній виникла нова проблема. Прикордонники почали знімати російських пілотів із рейсів через заборону на перетин кордону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Baza.

Мобілізація в РФ: російських пілотів знімають із рейсів через заборону на перетин кордону, - телеграм-канал 01

За даними джерел, понад десяток пілотів у різних авіакомпаніях отримали подібні повідомлення упродовж останніх двох днів. За роз'ясненнями їм рекомендували звертатися до свого військкомату.

Також зазначається, що про заборону на перетин кордону найчастіше пілоти дізнаються вже перед вильотом, і авіакомпаніям терміново доводиться шукати їм заміну.

Тепер багато авіаперевізників вирішили тимчасово взагалі не призначати на закордонні польоти членів екіпажу у віці до 35 років.

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Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Почувши фразу «треба валити», українець питає «кого?», а росіянин: «куди?»
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    В пехоту, суки!
    И под Лиман! Защищать ***** скабееву и куя соловьёва!
    Улететь они, ******, хотели на гейропский Запад!
    Родину продали?
    В пехоту!!!
  • Oleg Mamont
    Ахахаха )))) скоро с круизного лайнера будут спрыгивать и добираться вплавь в любую страну, как при совке.
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