Стрілецьким боєм зупинено ДРГ ворога на Півдні, - ОК "Південь"
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Оперативного командування "Південь".
Як зазначається, нашими підрозділами продовжуються позиційні бої із покращення та закріплення положення, а також вогневий контроль ворожих об’єктів на тимчасово окупованій території. Суттєвих змін у стані, складі та положенні противника немає.
"З метою розвідування наших позицій, розташування підрозділів та імовірних напрямків своїх дій, в Бериславському районі ворог спрямував диверсійно-розвідувальну групу з 4 осіб. Стрілецьким боєм ДРГ зупинено. Ворог продовжує тероризувати мирні населені пункти в тилу наших підрозділів, вчиняючи вогневий та психологічний тиск. Знов ніч під обстріли в Нікопольському районі. Російські окупаційні війська випустили близько 50 реактивних та крупнокаліберних снарядів по об'єктах цивільної інфраструктури та житлових будинках", - зазначають у ОК "Південь".
Внаслідок обстрілу пошкоджено понад 10 приватних обійсть, 7 господарчих споруд, зупинку громадського транспорту, легкові автомобілі, лінії електропередач та газогони. Попередньо, постраждалих немає.
5 реактивних керованих ракет системи С-300 вночі ворог випустив по об’єктах промислової інфраструктури Миколаєва. Без втрат та постраждалих.
Також повідомляється, що ракетно-артилерійськими підрозділами Сил оборони виконано 144 вогневих завдання, зокрема із ураження районів зосередження озброєння та техніки в Херсоні, знищення ворожого складу боєприпасів в Новоолександрівській громаді Херсонщини.
"Протягом ночі, ворог втратив 4 особи в живій силі та 1 військовий автомобіль. Решта втрат ворога дорозвідується.
6 ворожих кораблів продовжують маневрувати в Чорному морі вздовж південного узбережжя Криму. Напоготові 3 надводні ракетоносії, споряджені "Калібрами" у кількості 24 одиниці.