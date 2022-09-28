Стрілецьким боєм зупинено ДРГ ворога на Півдні, - ОК "Південь"

Оперативна обстановка на південнобузькому напрямку складна та напружена, але контролюється Силами оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Оперативного командування "Південь".

Як зазначається, нашими підрозділами продовжуються позиційні бої із покращення та закріплення положення, а також вогневий контроль ворожих об’єктів на тимчасово окупованій території. Суттєвих змін у стані, складі та положенні противника немає.

"З метою розвідування наших позицій, розташування підрозділів та імовірних напрямків своїх дій, в Бериславському районі ворог спрямував диверсійно-розвідувальну групу з 4 осіб. Стрілецьким боєм ДРГ зупинено. Ворог продовжує тероризувати мирні населені пункти в тилу наших підрозділів, вчиняючи вогневий та психологічний тиск. Знов ніч під обстріли в Нікопольському районі. Російські окупаційні війська випустили близько 50 реактивних та крупнокаліберних снарядів по об'єктах цивільної інфраструктури та житлових будинках", - зазначають у ОК "Південь".

Внаслідок обстрілу пошкоджено понад 10 приватних обійсть, 7 господарчих споруд, зупинку громадського транспорту, легкові автомобілі, лінії електропередач та газогони. Попередньо, постраждалих немає.

5 реактивних керованих ракет системи С-300 вночі ворог випустив по об’єктах промислової інфраструктури Миколаєва. Без втрат та постраждалих.

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Також повідомляється, що ракетно-артилерійськими підрозділами Сил оборони виконано 144 вогневих завдання, зокрема із ураження районів зосередження озброєння та техніки в Херсоні, знищення ворожого складу боєприпасів в Новоолександрівській громаді Херсонщини.

"Протягом ночі, ворог втратив 4 особи в живій силі та 1 військовий автомобіль. Решта втрат ворога дорозвідується.

6 ворожих кораблів продовжують маневрувати в Чорному морі вздовж південного узбережжя Криму. Напоготові 3 надводні ракетоносії, споряджені "Калібрами" у кількості 24 одиниці.