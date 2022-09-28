Новини • Мобілізація в РФ

Автомобілі росіян, які тікають від мобілізації, планують передавати сім’ям військових, - росЗМІ

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Автомобілі росіян, які тікають від мобілізації, планують передавати сім’ям військових, - росЗМІ
Глава Держдуми Росії В’ячеслав Володін запропонував забрати автомобілі, кинуті на кордоні тими, хто виїхав із Росії через мобілізацію, і віддати їх сім’ям військових.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

"Зараз уже машини залишають. Теж треба, до речі, подумати, кому ці машини віддати. Може, сім'ям тих хлопців, які поїхали воювати? Це буде правильно", - заявив Володин.

Спікер Держдуми додав, що росіяни, які "тікають" від мобілізації, потім повернуться в Росію.

"Пересидять час, який їх налякав, стануть у черзі назад через кордон", - заявив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Росії ведеться реєстр тих, хто намагається виїхати з країни після оголошення мобілізації, - Володін

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Топ коментарі

  • Qq Qqq f1a4586b
    Автоваз не встигає штампувати тази, асвабадітелі мруть швидше ))
  • Dmytro Shevchenko 8b9f8379
    А мы удивляемся, что они массово мародерили в Украине. Они и своих грабят по чорному.
  • A San
    Країна 404 - без футболу ,хокею ,спорту ,боксу, конституції, законів і прав людини)))
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