Автомобілі росіян, які тікають від мобілізації, планують передавати сім’ям військових, - росЗМІ

Глава Держдуми Росії В’ячеслав Володін запропонував забрати автомобілі, кинуті на кордоні тими, хто виїхав із Росії через мобілізацію, і віддати їх сім’ям військових.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

"Зараз уже машини залишають. Теж треба, до речі, подумати, кому ці машини віддати. Може, сім'ям тих хлопців, які поїхали воювати? Це буде правильно", - заявив Володин.

Спікер Держдуми додав, що росіяни, які "тікають" від мобілізації, потім повернуться в Росію.

"Пересидять час, який їх налякав, стануть у черзі назад через кордон", - заявив він.

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