Обсяг збитків завданих Росією дорожній інфраструктурі Харківщині становить 46 млрд

Обсяг збитків дорожній інфраструктурі у Харківській області внаслідок російської агресії становить 46 млрд грн. З них – 25 млрд на деокупованих у вересні територіях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ з посиланням на виступ заступника голови Державного агентства автомобільних доріг Андрія Івка під час брифінгу.

"З вересня ми обстежуємо звільнені від окупантів території Харківщини разом з вибухотехніками. За попередньою оцінкою, обсяг завданих воєнною агресією збитків дорожній інфраструктурі державного значення Харківської області становить 46 млрд. З них – 25 млрд на деокупованих у вересні територіях", - зазначив він.

Івко додав, що наразі служба продовжує відновлювати регіон від наслідків воєнних дій. Зокрема, працює на маршрутах, котрі вкрай важливі для якнайшвидшого налагодження логістики в області.

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"Наше завдання – оперативно забезпечити довезення до наших громадян, котрі перебували в окупації, медикаментів та їжі. Першочергово створюємо коридори для рятувальників та комунальників", - додав заступник очільника Укравтодору.