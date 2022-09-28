Заступник голови Верховного суду Львов навів додаткові докази того, що історія про його "російський паспорт" є фейком. ДОКУМЕНТ

Заступник голови Верховного суду Богдан Львов, у якого журналісти виявили паспорт РФ, вказав на додаткові неточності в розслідуванні журналістів "Схем".

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Продовжую серію доказів того, що історія про мій російський паспорт - чистий фейк, причому на основі підроблених документів. Зверніть увагу на заяву про видачу мені російського паспорта. У ній написано, що я нібито отримав паспорт серії 4598 з номером 589684. Внизу стоїть дата видачі 24.08.1999. А тепер, зверніть увагу на другий документ, в якому зазначено, що паспорт із цією серією та номером недійсний від 09.12.1998. Говорячи простою мовою, я якимось дивним чином, на думку журналістів програми "Схеми", 99-го року отримав на руки паспорт, який став недійсним ще 98-го" .- пояснив судді.

Також Львов заявив, що журналісти "Схем" у своєму розслідуванні чомусь "обрізали рядок документа, який показував цю нестиковку".







Нагадаємо, 15.09.2022 журналісти проєкту "Схеми" (Радіо "Свобода") оприлюднили інформацію, яка свідчить про наявність у голови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Богдана Львова громадянства Російської Федерації та незадекларованої квартири у Москві (частка 1/2 є власністю дружини).

Сам Львов наявність російського громадянства заперечує.

У Верховному Суді пропонують достроково звільнити Львова з посади голови Касаційного господарського суду. Також йому обмежили доступ до держтаємниці.

Водночас НАБУ відкрило справу за фактом можливого недекларування майна в Росії заступником голови Верховного Суду Львовим.

Львов заявив, що довідка про отримання паспорту громадянина РФ є фальшивкою.

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