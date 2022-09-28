Зеленський відеозверненнями російською мовою намагався зірвати мобілізацію в Росії, - постпред РФ в ООН Небензя

Постпред РФ в ООН Василь Небензя звинуватив президента України Зеленського в спробі зірвати мобілізацію в Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

"Президент Зеленський не посоромився за останні дні записати кілька відеозвернень російською мовою, щоб спробувати зірвати нещодавно оголошену в Росії часткову мобілізацію, за майданними рецептами "вбити клин" між владою та суспільством. Ось і сьогодні президент Зеленський з екрана стверджував, що під час мобілізації призиваються насамперед громадяни неросійських національностей, якнайбільше чоловіків, які представляють корінне населення регіонів Росії. Але в Росії таке не пройде", - заявив постпред РФ в ООН.

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