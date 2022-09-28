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Зеленський відеозверненнями російською мовою намагався зірвати мобілізацію в Росії, - постпред РФ в ООН Небензя

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Зеленський відеозверненнями російською мовою намагався зірвати мобілізацію в Росії, - постпред РФ в ООН Небензя
Постпред РФ в ООН Василь Небензя звинуватив президента України Зеленського в спробі зірвати мобілізацію в Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ

"Президент Зеленський не посоромився за останні дні записати кілька відеозвернень російською мовою, щоб спробувати зірвати нещодавно оголошену в Росії часткову мобілізацію, за майданними рецептами "вбити клин" між владою та суспільством. Ось і сьогодні президент Зеленський з екрана стверджував, що під час мобілізації призиваються насамперед громадяни неросійських національностей, якнайбільше чоловіків, які представляють корінне населення регіонів Росії. Але в Росії таке не пройде", - заявив постпред РФ в ООН.

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Топ коментарі

  • Nikolay Ivankov 071fa753
    "Ну не могут же они насрать просто для того, чтобы насрать! Должен же быть какой-то рациональный мотив!"
  • Тетяна Тать
    *******, що поробиш
  • Підлога Маккартні
    Пусть побатрачят теперь за копейки в Таджикистане
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