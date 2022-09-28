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Ердоган провів телефонну розмову із Зеленським: Псевдореферендуми ускладнюють зусилля щодо активізації дипломатичного процесу

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Ердоган провів телефонну розмову із Зеленським: Псевдореферендуми ускладнюють зусилля щодо активізації дипломатичного процесу
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів у середу телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Anadolu.

Ердоган висловив задоволення успішною реалізацією домовленості щодо обміну полоненими між Україною та Росією.

Також турецький лідер заявив, що "референдуми" на окупованих територіях України ускладнюють зусилля щодо активізації дипломатичного процесу.

Він наголосив, що Туреччина готова до посильного внеску у припинення війни шляхом мирних переговорів.

Ердоган нагадав про домовленості щодо постачання українського зерна Чорним морем, не виключивши, що подібна домовленість може бути досягнута й щодо Запорізької АЕС.

"Пропозиція Анкари щодо посередництва у питанні створення демілітаризованої зони навколо ЗАЕС залишається чинною", - сказав лідер Туреччини.

Водночас президент Зеленський у Telegram подякував Ердогану за незмінну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, а також за принципову позицію щодо невизнання незаконних псевдореферендумів, які Росія провела на окупованих територіях.

"Ми дуже цінуємо особисту роль пана Ердогана в організації нещодавнього обміну військовополонених і наданні прихистку українським командирам", - додав глава держави.

Також читайте: Ердоган продовжить переговори з Путіним та Зеленським. Мета - організувати двосторонню зустріч, - МЗС Туреччини

Топ коментарі

  • Харьков Сумской
    Іди, Ердоган, борони зерновий коридор - пуйло намагається угоду зірвати, ти без грошей залишишся.
  • Сергей Сергей b6462634
    Дипломатичним процесом займаються ЗСУ. І досить успішно. Слава Україні!!!
  • U A 03b737e8
    які перемовини з ядерним терористом
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