Окупанти вже випустила по півдню України 32 дрони-камікадзе, 22 з них було збито, – ОК "Південь"
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Починаючи від 10 вересня, російські війська запустили по півдню України понад 30 дронів-камікадзе.
Про це повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру ОК "Південь" Наталя Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми підрахували, що 22 дрони було збито силами протиповітряної оборони. Тільки 10 влучили, але не всі ці влучання були результативними", – зазначила вона.