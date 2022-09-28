Новини • Війна

Окупанти вже випустила по півдню України 32 дрони-камікадзе, 22 з них було збито, – ОК "Південь"

2 89911
Окупанти вже випустила по півдню України 32 дрони-камікадзе, 22 з них було збито, – ОК "Південь"
Починаючи від 10 вересня, російські війська запустили по півдню України понад 30 дронів-камікадзе.

Про це повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру ОК "Південь" Наталя Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми підрахували, що 22 дрони було збито силами протиповітряної оборони. Тільки 10 влучили, але не всі ці влучання були результативними", – зазначила вона.

Також читайте: Розробляється система протидії іранським дронам Shahed-136, - ОК "Південь"

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Urs
    поголовье летающих мотопедов резко подходит к концу.
  • Andry Moon
    Сам факт застосування цих дронів говорить що справи в аналогланєтному ВПК не райдужні.
    Якби НАТА реально хотіла запилять расіюшку, то зараз її можна брати теплою...

    .
  • Дмитрий Анатольевич 1ca80f53
    Щоб пердячий іранський повітряний мопед може пропердіти 2000 км, то такі східні казки.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини