Сербія не визнає псевдореферендуми РФ, - Reuters

Президент Сербії Александр Вучич заявив, що Белград не визнає результати псевдореферендумів, які Росія організувала на окупованих нею українських територіях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Сербія... не визнає цього, оскільки вона дотримується міжнародного права, Статуту ООН та резолюцій ООН", - сказав Вучич.

"Ми захищаємо нашу власну територіальну цілісність, і в наших інтересах захищати територіальну цілісність інших міжнародно визнаних країн", - додав він.

Сербія, кандидат на членство в Європейському Союзі, повністю залежить від Росії в постачанні природного газу і відмовилася приєднатися до санкцій Заходу проти Москви через її дії в Україні.

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