Новини • Агресія Росії проти України

Сербія не визнає псевдореферендуми РФ, - Reuters

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Сербія не визнає псевдореферендуми РФ, - Reuters
Президент Сербії Александр Вучич заявив, що Белград не визнає результати псевдореферендумів, які Росія організувала на окупованих нею українських територіях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters

"Сербія... не визнає цього, оскільки вона дотримується міжнародного права, Статуту ООН та резолюцій ООН", - сказав Вучич.

"Ми захищаємо нашу власну територіальну цілісність, і в наших інтересах захищати територіальну цілісність інших міжнародно визнаних країн", - додав він.

Сербія, кандидат на членство в Європейському Союзі, повністю залежить від Росії в постачанні природного газу і відмовилася приєднатися до санкцій Заходу проти Москви через її дії в Україні.

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Топ коментарі

  • Qq Qqq f1a4586b
    Навіть серби розуміють що то хр..нь.
  • Vadim Dumij
    Размазали дерьмо по лицу *****
  • Vlad Cheh
    Уже же писали. И тут вообще не вопрос, насколько они куплены, а просто им с Косово такое признавать просто смешно. Аналогично и Испания, и еще ряд стран. Для них это табу.

    Куда важнее, что в ООН формулировки, наконец, стали более конкретными. Все равно еще не вынос вопроса о военном вмешательстве, но хотя бы конкретные шаги на то, чтобы выкинуть руснявых военнослужащих с нашей земли. США конечно долго запрягают, перебирая все возможные априори дебильные варианты, но они так всегда делают.
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