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Шольц провів телефонну розмову із Зеленським: Німеччина ніколи не визнає "референдуми" на окупованих територіях

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Шольц провів телефонну розмову із Зеленським: Німеччина ніколи не визнає "референдуми" на окупованих територіях
Канцлер Німеччини Олаф Шольц провів розмову із президентом Володимиром Зеленським.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Tagesschau, про це повідомив представник німецького уряду Штеффан Гебестрайт.

Шольц обмінявся із Зеленським думками щодо військової, політичної та економічної ситуації в Україні, а також щодо можливостей подальшої підтримки, включно з відновленням.

Канцлер наголосив, що Німеччина не припиняє надавати Україні конкретну політичну, фінансову та гуманітарну підтримку у захисті її суверенітету та територіальної цілісності, включно з поставками зброї.

Стосовно ситуації в окупованих Росією Луганській, Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях, канцлер наголосив, що Німеччина ніколи не визнає "результати" псевдореферендумів.

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Топ коментарі

  • Алекс Мышкевич
    підтримав теплим словом, а не холодною танковою бронею....

    душа-чєловєк 😕
  • Харьков Сумской
    А ще Шольц пообіцяв надати Україні ще одну СЗУ Гепард та 270 патронів до нього.
  • Galand
    Ну крымский сценарий вы тоже "не поддерживали" 8 лет и толку? пустые слова, "мы не поддержим референдум"
    и ? ну и что?
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