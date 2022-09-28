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У жовтні очікується зростання захворюваності на COVID-19 в Україні

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У жовтні очікується зростання захворюваності на COVID-19 в Україні
Уже наприкінці вересня й на початку жовтня лікарі очікують зростання захворюваності на коронавірус.

Про це повідомив в ефірі телемарафону головний санітарний лікар Ігор Кузін, інформує Цензор.НЕТ.

Насправді за тими прогнозами, які ми робили разом зі сусідньою організацією охорони здоров'я, до кінця вересня й по суті перший тиждень жовтня очікується ще зростання захворюваності", - заявив Кузін.

За словами головного санлікаря, в Україні вже фіксується збільшення до 20% захворюваності на COVID-19. В середньому за тиждень фіксується близько 40-45 тисяч випадків. Лише за минулий тиждень захворіли близько 6 тисяч дітей.

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"Ситуація є прогнозовано, вже два роки пандемії, ми маємо приблизно однакову ту саму періодичній й календарний початок. Поступово зростає кількість госпіталізацій й зараз з 42 тисяч ліжок зайнято близько 7 тисяч. Зростає також й кількість тестувань", — додав Кузін.

Також в Україні фіксуються летальні випадки, хоча вони не є частими. 

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Топ коментарі

  • Yevhen Tarnavskyi
    Наша пісня гарна й нова...
    Тепер мавпяча віспа в тренді. Хто перший забадяжить вакцину - той ще цьогоріч навариться.
    Але хто не встиг - не переживайте, наступного року запланований хробачий коклюш та медузячий тріпер.
  • Don Bessam dc0e2bc1
    потім якийсь дохтор про користь +12 у спальні вам на единому каналі розповість...і про папіроси по п'ять баксів за пачку...шоб,блеать,не розслаблялися.
  • Ростислав Ланшин
    Нема ніякого ковіду і не було. Звичайні різновиди форм грипу. Просто о*уєвші докториська собі добре набили кармани. Забувши сказати людям про адреналовий криз який множить всі проблеми на х10 під тиском страху і смерті.
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