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Єврокомісія представила восьмий пакет санкцій для Росії: обмеження на ціну нафти, розширення списку підсанкційних осіб

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Єврокомісія представила восьмий пакет санкцій для Росії: обмеження на ціну нафти, розширення списку підсанкційних осіб
Європейська комісія оприлюднила пропозиції восьмого пакету санкцій для Росії через ескалацію війни в Україні – буде розширено список осіб, щодо яких запровадять санкції, а крім того обмеження у сфері торгівлі, стелю ціни на російську нафту та інше.

Про це повідомила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Росія вивела ескалацію вторгнення в Україну на новий рівень. Псевдореферендум, організований на територіях, окупованих Росією, є незаконною спробою захопити землю та змінити міжнародні кордони силою. Мобілізація та погрози Путіна використовувати атомну зброю – подальший крок на шляху ескалації. Ми не приймаємо псевдореферендум і будь-якого виду анексії в Україні, і ми віддані тому, щоб Кремль заплатив за цю подальшу ескалацію. Сьогодні ми пропонуємо новий пакет санкцій, що кусаються, проти Росії. Перша частина стосується переліку осіб та компаній", - оголосила фон дер Ляєн підстави для нового пакету санкцій.

За словами президента Єврокомісії, друга частина санкцій стосується обмежень у сфері торгівлі. "Ми ізолюємо та вдаримо по російській економіці ще більше. Ми пропонуємо нову заборону на російські товари, що не дозволить їм зайти на європейський ринок і спричинить втрату додаткових 7 млрд євро доходів", - деталізувала вона.

Окрім того, Єврокомісія пропонує розширити список товарів, які більше не зможуть експортувати до Росії. "Мета - зробити так, щоб не допустити військовий комплекс Кремля до ключових технологій", - продовжила фон дер Ляйєн. Як приклад вона сказала, що це включає "додаткові авіаційні предмети або електронні складові та конкретні хімічні речовини". "Ця нова заборона у сфері торгівлі додатково послабить російську економічну основу та послабить її можливості модернізуватися", - додала президент Єврокомісії.

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Крім того, Єврокомісія пропонує додаткову заборону на надання європейських послуг Росії та заборону громадян ЄС обіймати посади у державних російських компаніях. "Росія не повинна вигравати від європейських знань та досвіду", - переконана вона.

Фон дер Ляйєн також повідомила, що ЄК пропонує "законодавчу основу для запровадження цінової стелі на російську нафту".

Топ коментарі

  • Only
    Головне - таки увести в дію ці санкції, а не відмовитись від них у останню мить, як було з ціною на нафту.

    Ну і обов'язково дуже ретельно перевіряти їх виконання, щоби ми потім не знаходили західні мікросхеми в ракетах і БПЛА.
  • Сергей Иванофф
    Слабенький пакетик. Не по деяниям рашистов.
    Когда родню верхушки в наРФию уже отправите? В 29 пакете?
  • Юра Димида
    Зараз вилізуть холуї путлера і розкажуть що не можна вводити обмеження ціни на нафту
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