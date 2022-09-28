Путін продовжує провальну стратегію, Євросоюз посилює санкції, - Боррель

Євросоюз пропонує додаткові санкції проти тих, хто підтримує та сприяє російському вторгненню до України.

Про це у Twitter повідомив Високий представник ЄС Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ.

"Путін подвоює ставку на провальну стратегію. ЄС дотримується ухваленого курсу. Наша стратегія працює, і наші санкції мають переконливий ефект.

Сьогодні ми пропонуємо додаткові обмежувальні заходи проти тих, хто підтримує, сприяє чи отримує вигоду від вторгнення в Україну", - наголосив він.

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