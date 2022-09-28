Новини • Санкції проти Росії, Війна

Путін продовжує провальну стратегію, Євросоюз посилює санкції, - Боррель

2 79919
Путін продовжує провальну стратегію, Євросоюз посилює санкції, - Боррель
Євросоюз пропонує додаткові санкції проти тих, хто підтримує та сприяє російському вторгненню до України.

Про це у Twitter повідомив Високий представник ЄС Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ.

"Путін подвоює ставку на провальну стратегію. ЄС дотримується ухваленого курсу. Наша стратегія працює, і наші санкції мають переконливий ефект.

Сьогодні ми пропонуємо додаткові обмежувальні заходи проти тих, хто підтримує, сприяє чи отримує вигоду від вторгнення в Україну", - наголосив він.

Також читайте: Євросоюз спостерігає за війною в Україні через супутникові знімки з надзвичайною деталізацією, - Боррель

Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    "Реал" пожертвував 1 млн євро на допомогу Україні
  • Ревизор
    Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий уверен, что инцидент с утечкой газа на российских трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» может свидетельствовать о подготовке Россией эскалации в войне с Украиной. Об этом сообщает RMF24.

    «Мы четко можем увидеть, что это акт саботажа. Акт, который, вероятно, обозначает следующий этап эскалации ситуации, с которой мы имеем дело в Украине», - сказал Моравецкий во вторник.

    Он также подчеркнул, что ситуация показала опасность, которая крылась в энергетическом сотрудничестве России и Германии.

    «Сегодня нам также известно, что «Северный поток-1″ - это газопровод, через который также текла кровь украинцев», - добавил польский премьер.

    В интервью TVP Info во вторник вечером Моравецкий поддержал мнение, что инцидент на российских газопроводах в Балтийском море был актом саботажа.

    «Поэтому это сигнал со стороны России - скорее всего, потому что мы еще ждем подтверждения этих обстоятельств, и это очень беспокоит. Это то, что показывает, какие средства и механизмы россияне могут использовать, чтобы дестабилизировать Европу еще больше», - считает глава правительства Польши.
  • Ревизор
    А сколько пожертвовали зеленский, дерьмак, татаров, тимошенко, слуги.....
    Ах да. Гуманитарку крали.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини