Путін продовжує провальну стратегію, Євросоюз посилює санкції, - Боррель
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Євросоюз пропонує додаткові санкції проти тих, хто підтримує та сприяє російському вторгненню до України.
Про це у Twitter повідомив Високий представник ЄС Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ.
"Путін подвоює ставку на провальну стратегію. ЄС дотримується ухваленого курсу. Наша стратегія працює, і наші санкції мають переконливий ефект.
Сьогодні ми пропонуємо додаткові обмежувальні заходи проти тих, хто підтримує, сприяє чи отримує вигоду від вторгнення в Україну", - наголосив він.