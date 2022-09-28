"Фейкові референдуми. Фейкові результати", - президент Литви Науседа про псевдореферендуми РФ
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Президент Литви Гітанас Науседа відреагував на ініційовані Росією так звані референдуми на окупованих територіях України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter президента.
"Фейкові референдуми. Фейкові результати. Люди заповнюють бюлетені референдуму зі зброєю, спрямованою їм в обличчя. Ці відчайдушні спроби Росії за будь-яку ціну анексувати українську територію не змінюють реальності – Донецьк, Луганськ, Запоріжжя та Херсон є і будуть Україною", – зазначив Науседа.