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МЗС Молдови у зв’язку з путінською мобілізацією звернулося до своїх громадян, які мають паспорти РФ

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МЗС Молдови у зв’язку з путінською мобілізацією звернулося до своїх громадян, які мають паспорти РФ
Міністерство закордонних справ Молдови звернулося до своїх громадян, які мають російські паспорти, у зв’язку з оголошеною російським диктатором Володимиром Путіним "частковою" мобілізацією.

 Як інформує Цензор.НЕТ, посольство Молдови в РФ нагадало своїм громадянам про тюремні терміни, передбачені за участь у збройних конфліктах в якості найманців.

МЗС нагадало своїм громадянам із паспортами РФ, що в Росії вони вважаються громадянами РФ, тому можливості допомогти їм там у посольства Молдови обмежені.

За участь у збройних конфліктах в якості найманців громадянам Молдови може загрожувати від 5 до 10 років в'язниці, а громадянам, які займаються залученням, навчанням та фінансуванням найманців – від 10 до 15 років позбавлення волі.

Таке попередження дипломати Молдови зробили в контексті проведення мобілізації в РФ.

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Громадян Молдови, які перебувають у Росії, закликають звертатися до посольства у разі порушення їхніх прав.

Також відомство вкотре засудило ескалацію Росією воєнної агресії проти України, проведення мобілізації та незаконних "референдумів".

На брифінгу 26 вересня президентка Молдови Майя Санду заявила, що існує ризик мобілізації громадян Молдови зі східних районів країни. За її словами, щоб запобігти подібним діям, влада розглядає можливість анулювання громадянства для тих, хто має зокрема російський паспорт і воює на боці агресора.

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Топ коментарі

  • Post-AV
    Тех, которые "мы с румынами один народ" должно быть как раз намного больше. Они никогда "За путена" не будут. Кроме всего прочего это действительно один народ. С одним языком, одними традициями и одной историей. За путена же либо этнические русские, либо, как говорят украинцы "окацапленная дрянь". Воевать они не пойдут. Они сидят, суки, и ждут. И плачут, что им закрыли рэфовские каналы по телевизору.
  • Post-AV
    Что за хрень? Никакие молдоване не вышли. Это шоровско-дадоновская дрянь, ждущая руский мир. Вышли какие то пару десятков русских алкоголиков за бутылку водки. Да, есть такие. Как и в Украине они есть в немеряном количестве
  • vismavista
    Да, попали молдоване, кто получил пвспорт с курицами и живут в рф. Пойдешь по призыву-будут судить в Молдове. Не пойдешь по призыву-будут судить в рф. А вы не получайте вторые паспорта.
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